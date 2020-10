Coronavirus, Belgio 2° al mondo per morti/abitanti: Ministro 45enne in terapia intensiva

Il ministro degli Esteri belga ed ex premier, Sophie Wilme’s, 45 anni, positiva al Covid-19, è stata ricoverata in terapia intensiva. Lo riporta la stampa belga dopo la conferma del portavoce di Wilmes. Con 10.539 decessi legati al coronavirus dall’inizio della pandemia, il Belgio - si legge sul Corriere della Sera - è il secondo Paese al mondo che conta il maggior numero di morti in rapporto alla sua popolazione.