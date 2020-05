Coronavirus, Confcommercio: "Con personale ridotto, ha riaperto il 70% dei bar e ristoranti"

La Confcommercio ha reso noti i dati relativi alla riapertura delle attività commerciali a partire dalla giornata di ieri dopo il blocco durato diverse settimane a causa dell'epidemia di Coronavirus. "Oltre il 90% del fashion retail ha riaperto in sicurezza - si legge -. La partenza per certi aspetti è stata incoraggiante ed ha evidenziato come sia forte il desiderio di ritorno alla normalità con il piacere di effettuare un primo acquisto. Tra i prodotti più richiesti: intimo, pantaloni e camicie, scarpe e accessori".

Numeri più bassi, invece, per ciò che riguarda ristoranti e bar: "Il 70% dei bar e dei ristoranti hanno aperto tutti ben equipaggiati di mascherine e gel disinfettanti, ma con personale ridotto: infatti il 40% dei dipendenti sono rimasti a casa, pari a circa 400.000 unità. Infine, sui mercati riaperti: "Con tutte le merceologie si aggira intorno al 50-60% del totale".