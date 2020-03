Coronavirus, consegnata la torcia olimpica: è già in volo per il Giappone

Il primo ministro greco, spiega SkyTg24, ha consegnato la Fiamma Olimpica che è così in partenza dalla Grecia al Giappone. La cerimonia di consegna è avvenuta nello stadio di Atene, ovviamente senza pubblico, ed arriverà nella giornata di domani in Giappone anche se al momento non esistono certezze assolute sul regolare svolgimento dei giochi olimpici.