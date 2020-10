Coronavirus, da lunedì possibile lockdown in UK: Johnson vuole salvare il Natale

Il primo ministro britannico Boris Johnson sta prendendo in considerazione l’ipotesi di introdurre un lockdown di 30 giorni, nella speranza di poter poi attenuare le misure restrittive in tempo per le festività invernali. Lo riferisce la BBC, aggiungendo che non dovrebbe riguardare le scuole e l'annuncio definitovo potrebbe arrivare lunedì.