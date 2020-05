Coronavirus, Djokovic si allena su un campo in Spagna: attività vietata, rischia una sanzione

Il tennista Nole Djokovic è nuovamente al centro delle polemiche, ma questa volta non per le sue dichiarazioni. Il serbo infatti nella giornata di ieri ha pubblicato una storia su Instagram in cui è impegnato in uno scambio di colpo con un altro giocatore in un campo a Marbella. In Spagna però le strutture sportive dovrebbero essere chiuse fino alla prossima settimana e anche ieri la Federtennis iberica aveva spiegato che i giocatori potevano allenarsi da soli o con un allenatore, ma senza scendere sul campo di tennis. Per questo Djokovic potrebbe essere sanzionato avendo violato le norme.