Coronavirus, drammatico sorpasso: ora gli Usa sono il primo paese al mondo per contagi

Almeno 237 morti in un giorno negli Stati Uniti a causa del coronavirus, mai così tanti dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio è in totale di oltre 1.200 vittime. I casi di pazienti positivi negli Usa salgono quindi a 82.404, dando al Paese - riporta il Corriere della Sera - il primato per numero di contagi nel mondo. La conferma arriva dai dati della Johns Hopkins University riportati dal Wall Street Journal.