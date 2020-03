Coronavirus, effetti anche sul prossimo anno sportivo: rinviati i Mondiali 2021 di nuoto

La FINA (Federazione internazionale del nuoto) ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale lo slittamento dei Mondiali previsti dal 16 luglio all'1 agosto del 2021 a Fukuoka in Giappone dopo la decisione del CIO di far disputare i Giochi Olimpici di Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto del prossimo anno.

“La FINA accoglie con favore l’annuncio di nuove date per Tokyo 2020 e la chiarezza che apportano. Di fronte alla necessità senza precedenti di riprogrammare i Giochi Olimpici, i nostri amici del CIO e di Tokyo 2020 hanno reagito con grande velocità e professionalità. Conoscere le date è già molto utile per Federazioni e atleti di tutto il mondo. FINA vorrebbe esprimere i suoi migliori auguri a tutti coloro che si sono impegnati a rendere le competizioni acquatiche di Tokyo 2020 il grande successo che so che saranno. - ha dichiarato il presidente della FINA, Dr Julio C. Maglione come si legge nella nota - La FINA si consulterà ora con gli organizzatori dei Campionati del Mondo FINA 2021 a Fukuoka (JPN) per esaminare una revisione delle date proposte per i Campionati (inizialmente previsti per il 16 luglio-1 agosto 2021). FINA si consulterà anche con le parti interessate tra cui atleti, allenatori, Federazioni nazionali, partner televisivi e sponsor al fine di determinare la soluzione più appropriata. Nel frattempo, la FINA vorrebbe esprimere i suoi sinceri ringraziamenti a Tokyo 2020 e al Giappone per il suo impegno a ospitare i Giochi Olimpici riprogrammati. La FINA vorrebbe anche incoraggiare la famiglia degli sport acquatici a continuare a seguire da vicino i consigli delle autorità sanitarie pubbliche per aiutare a prevenire l’ulteriore diffusione di COVID-19“.