Coronavirus, emergenza in Lombardia: chiesta chiusura totale tranne alimentari e farmacie

"Tutto chiuso in Lombardia per 15 giorni tranne alimentari e farmacie". La richiesta del governatore Attilio Fontana e dell’assessore alla Sanità Giulio Gallera di bloccare la Regione con la chiusura dei negozi e lo stop a tutte le attività produttive è ancora una volta - scrive il Corriere della Sera - nella matematica dei contagi. Per capirlo bisogna confrontare la crescita dei nuovi casi in Regione Lombardia e l’andamento della Zona Rossa, ossia del primo focolaio dell’epidemia a Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo, dove da domenica 23 febbraio è scattato il coprifuoco. E dal primo al 4 marzo nella Zona Rossa c’è stato un andamento stabile dei tamponi positivi rispetto ai giorni precedenti e - riportano i report statistici - una diminuzione del 30% rispetto al periodo 21-25 febbraio