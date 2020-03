Coronavirus, escono a prendere il sole in spiaggia: 7 denunciati a Portici

Nonostante i tanti messaggi nel rimanere a casa, le persone continuano a non rispettare le disposizioni del governo: sette denunciati a Portici. Motivo? Anziché stare a casa sono stati trovati dai carabinieri mentre prendevano il sole sulla spiaggetta ex Cirotto con tanto di tavolino e qualche sedia pieghevole. Nei loro confronti è scattata la denuncia per violazione del decreto 'Io resto a casa' emanato dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus