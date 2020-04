Coronavirus, Governatore Veneto insiste: "Possiamo allentare le misure sin da subito"

Tra le regioni che spingono per una riapertura anticipata c'è sicuramente il Veneto. Il governatore Luca Zaia, durante la conferenza per diramazione dei dati da contagio, ha insistito su un possibile allentamento delle misure sin da subito: "La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con regole e garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato".