Coronavirus, Governo pensa a parziale riapertura dopo Pasqua

La situazione dei contagi in Italia, dopo la giornata di ieri, sembra andare verso un trend che permetterebbe alla nazione di venir fuori dall'emergenza nel corso delle prossime settimane. Ecco perchè, come riportato da Repubblica.it, si starebbe già pensando al futuro. Per l'Istituto superiore di Sanità - scrive Repubblica - siamo vicino alla fase in cui il picco dei contagi si mantiene stabile per un certo periodo, a riprova del fatto che le misure di contenimento stanno funzionando. Il Governo, dunque, starebbe pensando a una parziale riapertura dopo Pasqua, ma con molte misure restrittive che rimarrano almeno fino all'inizio di maggio.