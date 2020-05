Coronavirus, Gran Bretagna il 2° paese per numero di decessi dopo gli USA

La Gran Bretagna è il secondo paese al mondo per numero di decessi da COVID-19 dopo gli Stati Uniti. Questa mattina, l'Ufficio per le statistiche nazionali ha pubblicato uno studio che rivede verso l'alto il numero di morti in Gran Bretagna: stando ai dati raccolti fino al 2 maggio, sono da registrare 28,272 decessi da Covid-19 in Inghilterra e 1,376 decessi da Covid-19 in Galles. Numeri più alti rispetto a quelli fin qui pubblicati dall'NHS. La cifra totale, stando anche agli ultimi aggiornamenti di Scozia e Irlanda del Nord, è di oltre 32mila morti dall'inizio dell'epidemia.