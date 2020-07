Coronavirus, i dati regione per regione: scendono ancora gli attualmente positivi

Sono 242.363 i casi totali in Italia di persone che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia: di questi, 13.459 gli attualmente positivi, 193.978 i guariti e 34.926 i decessi. Dall'inizio dell'epidemia, in Italia sono stati effettuati 5.806.668 tamponi. Scendono ancora gli attualmente positivi, con un decremento totale di 136 casi. In basso, il dato suddiviso per regioni.