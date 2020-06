Coronavirus, il 15 giugno ripartono discoteche e spettacoli: ecco tutte le regole da rispettare

Il 15 giugno riaprono i battenti discoteche, cinema, teatri e spettacoli in genere. La Congerenza Stato-Regioni ha ribadito le nuove regole che bisognerà osservare approvando le 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreativè".

DISCOTECHE - si balla a due metri di distanza. Per le discoteche, la regola principe resta il distanziamento sociale ( 2 metri di distanza in pista da ballo dove si ballerà con mascherina sia al chiuso che all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Spicca poi l'indicazione che nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

SPETTACOLI - Mascherina obbligatoria. In base alla necessità di mantenere il distanziamento di almeno un metro dovranno essere riorganizzati gli spazzi di accesso e di uscita, gli spettatori dovranno sedersi alla distanza di almeno un metro, tranne i familiari. Inoltre l' eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienicocomportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1.000.