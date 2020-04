Coronavirus, il Bayern Monaco riprende gli allenamenti: i dettagli delle sedute

La Serie A è ancora bloccata dall'emergenza Coronavirus e di conseguenza lo sono anche gli allenamenti per via degli ultimi decreti governativi prolungati fino alla fine del mese di aprile.

Fa notizia invece il Bayern Monaco, i tedeschi domani riprenderanno gli allenamenti nel proprio centro sportivo - a riferirlo è l'edizione di Kicker - che svela anche le misure di sicurezza per evitare ogni forma di contatto tra i calciatori: questi sono stati divisi in cinque gruppi, quattro da quattro giocatori e uno da cinque. Rimarranno separati, verranno prelevati al parcheggio e portati in zone diverse del centro di allenamento. È stato anche stabilito che i calciatori non potranno fare la doccia nel centro sportivo di Säbener Straße, ma dovranno farla ognuno nella propria dimora.