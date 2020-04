Coronavirus, il bollettino della Lombardia: ancora alto il numero dei nuovi positivi

La Regione Lombardia ha diramato i dati ufficiali nel consueto bollettino: sono 56 i decessi nell'ultimo giorno per un totale di 13.325 morti da quando è iniziata l'epidemia. Le nuove persone contagiate sono 920 in più per un totale di 72.889. In ribasso le terapie intensive, sono 706 (-18 rispetto a ieri). Cala anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 8.481 (-9 rispetto a ieri). I guariti sono 890 per un totale di 47.062.