Coronavirus, il bollettino delle 18: +2972 contagiati, cala il numero dei decessi

Ufficiali da pochi minuti i dati suoi nuovi contagi in Italia per quel che riguarda il Coronavirus. Le nuove persone positive sono 2972 in più a ieri (2886). In terapia intensiva ci sono 3977 pazienti (-17 rispetto a ieri) Per quanto riguarda gli altri numeri, c'è stato un calo di decessi : 525 deceduti rispetto a ieri (681), il che rappresenta il numero più basso dal 19 marzo ad oggi. Il totale dei guariti è 21815, +819 rispetto a ieri.