Coronavirus, il portoghese Carriço controcorrente: va a giocare nel Wuhan

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Una scelta decisamente controcorrente quella di Daniel Carriço: il centrocampista (ma può giocare anche da difensore) portoghese soprannominato 'il Comandante' lascia infatti il Siviglia, con cui ha vinto tre Europa League, e va a giocare in Cina nel Wuhan Zall, club della città epicentro del Coronavirus. L'annuncio del trasferimento è stato dato dal Siviglia sui suoi social, con la precisazione che per questo affare gli andalusi incasseranno due milioni di euro. "Grazie Daniel! Ora va in cerca di nuovi traguardi", è scritto nel tweet del Siviglia. CarriCò è arrivato al Siviglia nell'estate del 2013 proveniente dagli inglesi del Reading, e con la maglia biancorossa del club del dg Monchi ha giocato 167 partite ufficiali. Successivamente anche il Wuhan ha confermato l'ingaggio del giocatore, di cui è stata postata dai cinesi una foto con la nuova maglia. (ANSA).