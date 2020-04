Coronavirus, in 20 alla messa per la domenica delle Palme: bloccati e denunciati

Episodio da denunciare in Toscana, in provincia di Livorno, dove un'operazione di carabinieri e polizia ha bloccato una assembramento di fedeli in una delle chiese della città: dopo le polemiche dei giorni precedenti, con il ministro Salvini che ha invitato ad aprire le chiese per Pasqua, proprio in occasione della Domenica delle Palme un gruppo di 20 fedeli è stato bloccato e denunciato dai carabinieri (insieme al parroco) dopo essere stati beccati tutti insieme in chiesa durante la celebrazione, senza alcuni permesso.