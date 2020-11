Coronavirus, in arrivo le regole del governo sul Natale: ad hoc come in USA per Halloween

Mentre l'epidemia da Coronavirus in Italia cavalca velocissima, si avvicinano le feste natalizie. E mentre si pensa a regole più stringenti per questi giorni, si guarda anche al futuro proprio nei giorni di festività. Il Governo starebbe pensando, infatti, a delle regole da seguire proprio per i giorni a ridosso della fine dell'anno, come spiegato anche dal vice-ministro alla Salute Sandra Zampa che, ai microfoni de La Stampa, ha parlato di "provvedimento che riguarderà il Natale", una sorta di vademecum come già avvenuto per esempio negli Stati Uniti in occasione di festività come Halloween o il Thanksgiving day.