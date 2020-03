Coronavirus, in Campania calo dei contagi: percentuali in sensibile diminuzione

Non solo il dato nazionale, ma anche in Campania l'emergenza Coronavirus sembra andare verso un punto di svolta. A dirlo, ovviamente, sono i numeri che attestano come la percentuale dei contagi abbia avuto un sensibile calo nella giornata di ieri: meno del 10%, un dato che ovviamente lascia ben sperare in vista delle prossime settimane.

17 marzo +22.1%

18 marzo +20.9%

19 marzo +15.4%

20 marzo +16.0%

21 marzo +18%

22 marzo +7,4%

23 marzo +15,33%

24 marzo +17,1%

25 marzo +10,64%

26 marzo +13,66%

27 marzo +14,79%

28 marzo +15,65%

29 marzo +15,66%

30 marzo + 9,76%