Coronavirus, in Campania numeri bassissimi anche dopo le riaperture: da 10 giorni sotto lo 0,3%

Sempre incoraggianti i numeri dei contagi in Campania circa l'emergenza Coronavirus, contenuta molto bene nella nostra Regione. Nella giornata di giovedì sono stati effettuati 4.364 tamponi con appena 10 positivi per una percentuale dello 0,22%. I numeri restano bassi ed il trend appare lineare anche dopo le riaperture del 4 maggio e di quelle del 18. Da dieci giorni a questa parte non si è mai superato lo 0,3% e per l'intero mese siamo rimasti al di sotto dell'1%. Di seguito i dati.

1 maggio 0,4%

2 maggio 0,8%

3 maggio 0,3%

4 maggio 0,8%

5 maggio 0,4%

6 maggio 0.2%

7 maggio 0,5%

8 maggio 0,2%

9 maggio 0,3%

10 maggio 0,3%

11 maggio 0,8%

12 maggio +0,4%

13 maggio +0,2%

14 maggio +0,41%

15 maggio +0,29%

16 maggio +0,45%

17 maggio 0,29%

18 maggio 0,32%

19 maggio +0,19%

20 maggio +0,17%

21 maggio +0,16%

22 maggio +0,22%

23 maggio +0,09%

24 maggio +0,17%

25 maggio +0,27%

26 maggio +0,10%

27 maggio +0,11%

28 maggio +0,21%

29 maggio +0,22%