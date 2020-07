Coronavirus in Spagna, boom di contagi nelle ultime 24 ore: Catalogna tra le regioni più colpite

Continua ad essere molto preoccupante la situazione legata al Coronavirus in Spagna. Come registrato dalle autorità locali, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.229 casi. E' il numero più alto di contagi da quanto è stato revocato il blocco nazionale. Il Ministro della Salute, Salvador Illa, ha rivelato che le autorità sanitarie hanno evidenziato 412 focolai attivi per 4.870 casi associati. Il 70% di questi è in Catalogna e Aragona.