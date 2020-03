Coronavirus, in Spagna contagiate quasi 8000 persone: sono 288 i morti

L'emergenza Coronavirus è arrivata anche in Spagna contagiando quasi 8000 persone. I deceduti per via del Covid 19 sono addirittura raddoppiati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport L'emergenza Coronavirus è arrivata anche in Spagna contagiando quasi 8000 persone. I deceduti per via del Covid 19 sono addirittura raddoppiati nelle ultime ore: sono quasi 290. La città più colpita è Madrid (3544 contagiati e 213 morti), subito dopo Barcellona (715 casi e 8 morti) 3544 a Madrid (213 morti).