Coronavirus, in Spagna situazione fuori controllo: "Servono misure drastiche"

"Stanno arrivando settimane molto dure, in Spagna e in Europa", lo ha affermato il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, commentando la notizia che la Spagna ha superato il milione di contagi confermati: "La situazione è molto preoccupante in Spagna e in Europa. Siamo in una seconda ondata e in varie zone del nostro Paese non è sotto controllo. Bisogna intraprendere misure drastiche", ha aggiunto, si legge sul Corriere della Sera.