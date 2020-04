Coronavirus, l'appello del Papa: "Seguite le regole, affinché la pandemia non torni"

“Seguite le regole, affinché la pandemia non torni”. In un momento di polemica, anche sul fronte delle chiese e delle messe, è questo l’appello che Papa Francesco lancia ai cattolici. Aprendo la messa a Casa Santa Marta, il pontefice manda un monito chiaro e anche distensivo nei confronti del governo: “In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni”.