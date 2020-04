Coronavirus, l'Eurogruppo ha trovato l'accordo. Gentiloni: "Piano senza precedenti"

In queste ore pare ci possa essere una sterzata definitiva per il futuro dell'Europa. Sarebbe stato infatti raggiunto l'accordo dell'Eurogruppo sul Mes, sulla Bei e sul meccanismo anti-disoccupazione, come annunciato su Twitter dal commissario all'Economia Paolo Gentiloni: "Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà".