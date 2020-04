Coronavirus, l'immunologo: "Sì alle vacanze in Italia. Il virus tende ad auto spegnersi"

Il professore di immunologia Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al Policlinico Umberto I di Roma, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 dando gli ultimi aggiornamenti sul COVID-19: "Ritorno alla vita normale? Non è da considerarsi così lontano Dobbiamo attendere le prossime due settimane: se le cose continuano in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire. Vacanze? Non credo alle vacanze estive fatte fuori dall'Italia, ma credo che in Italia potremo andare in vacanza".

SI SPEGNE DA SOLO - "Questo virus, come gli altri coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo: è risaputo nell'ambito scientifico che i coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi. Il contagio si è ridotto molto e piano piano questo virus perderà di forza".