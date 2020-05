Coronavirus, l'infettivologo Fauci smentisce Trump: "Nessuna prova che il virus venga dal laboratorio"

L'infettivologo e membro della task force sul Coronavirus della Casa Bianca Anthony Fauci ha smentito le tesi portate avanti dal presidente Donald Trump e dal segretario di stato Mike Pompeo sulla provenienza del Covid-19 ribadendo che si tratta di un virus naturale e non creato in laboratorio: “Se si guarda all'evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c'è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente. - ha spiegato Fauci al National Geographic - Guardando all'evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie".