Coronavirus, l'Olanda segue il modello italiano: chiuse scuole, bar e club sportivi

L'emergenza Coronavirus allarga i suoi confini e arriva anche negli altri Paesi d'Europa. Da domani, infatti, anche in Olanda saranno chiuse le scuole così come bar, ristoranti e club sportivi, il Governo olandese ha deciso quindi di seguire il modello italiano. Come sottolineano i media locali, un provvedimento del genere non veniva preso da ben 47 anni.