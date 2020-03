Coronavirus, l'OMS avverte: "Vaccino lontano, serviranno almeno 12-18 mesi"

“Il vaccino contro il Covid-19 è ancora lontano: ci vorranno almeno 12-18 mesi". Lo ha dichiarato, nel corso del consueto punto stampa, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale OMS (organizzazione mondiale della sanità): "Stiamo lavorando senza sosta per accelerare i tempi il più possibile, ma dobbiamo essere anche cauti e rigorosi. Abbiamo creato anche un’app per combattere la diffusione di notizie false sul coronavirus, si chiama MyHealth e sarà scaricabile sui sistemi iOS e Android a partire da lunedì. Fornirà informazioni sul Covid-19, comunicherà a chi la usa se si strova in una zona ad alto rischio".