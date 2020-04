Coronavirus, l'OMS avvisa: "Non solo anziani, sempre più giovani si ammalano o muoiono"

Il Coronavirus non colpisce soltanto i più anziani. Anzi, un crescente numero di giovani sta contraendo la malattia, come reso noto da Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): "Stiamo vedendo un numero più alto di giovani contagiati e gravemente malati. Nel complesso la maggior parte delle persone affette gravemente dal virus sono anziane o con malattie pregresse, ma in alcuni paesi stiamo vedendo anche individui sulla trentina o sulla quarantina che vengono ricoverati in terapia intensiva e muoiono", le sue parole riportate da The Independent.