Coronavirus, l'ordine degli psicologi lancia l'allarme: "63% italiani con insonnia, ansia e depressione"

E' indiscutibile che l'emergenza Coronavirus abbia innescato un processo psicologico di sicuro negativo nella popolazione italiana. La preoccupazione per la pandemia ed, ovviamente, per il futuro, sono i sentimenti che accomunano milioni di persone in questo difficile momento del paese. A lanciare l'allarme è l'Ordine degli psicologi, con le parole della dottoressa Alessandra Lancellotti: "Il 63% delle persone ha disturbi come l’insonnia, mal di testa, mal di stomaco, ansia, panico e depressione. Questo perché manca l’idea del futuro e noi, che eravamo a proiettarci nel futuro il cammino della nostra vita, ci vediamo improvvisamente bloccati. La società da liquida è divenuta pietrificata: non si guarda avanti".