Coronavirus, la CEI risponde a Salvini: "Chiese chiuse! Prima la salute, no alle polemiche"

“Non è il momento delle polemiche ma della responsabilità. La prima cosa è la salute”. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, intervistato dal Corriere della Sera, interviene così sulla querelle relativa all’apertura delle chiese per la Pasqua: “È un nostro dovere rispettare chi è in prima linea e cura gli ammalati. La Chiesa italiana ha scelto questa strada: prima la salute, perché l’anima è immortale ma in un corpo fragile. Non si soffia sulla paura”.