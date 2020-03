Coronavirus, la Chiesa dona 3 mln agli ospedali per l'emergenza

Anche la Chiesa Cattolica si muove per sostenere gli ospedali italiani in questa emergenza Coronavirus. Come si apprende dall'Ansa, la Conferenza Episcopale Italiana ha messo a disposizione altri 3 milioni di euro - provenienti dai fondi dell’otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica - a beneficio della Fondazione Policlinico Gemelli, dell’Ospedale Villa Salus di Mestre, dell’Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari). Lo rende noto la stessa Chiesa Episcopale italiana.