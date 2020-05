Coronavirus, la Cina prova a far ripartire il calcio: si ritrova anche la Nazionale

La nazionale maschile cinese di calcio ha iniziato oggi un stage di allenamento di 17 giorni a Shanghai. "Con la ripresa della Coppa dei Campioni AFC e della Coppa CFA, abbiamo molte partite da giocare. Spero di sfruttare questo periodo di tempo per fare in modo che i nostri giocatori ripristinino il loro stato fisico in campo", ha dichiarato il capo allenatore Li Tie: "Oltre alla pratica regolare, abbiamo anche programmato di avere due partite rispettivamente con lo Shanghai Shenhua e lo Shanghai SIPG".