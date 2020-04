Coronavirus, la proposta di Galliani: "Campionati su anno solare fino a Qatar 2022"

Riorganizzazione dei calendari, l'utilizzo dell'intero anno solare per concludere questa stagione e poi ripartire con un nuovo campionato a febbraio/marzo 2021. E' l'idea di Adriano Galliani, attuale ad del Monza ma soprattutto uno dei dirigenti più esperti e navigati del nostro calcio.

In una intervista a 'Il Giornale', Galliani ha rilanciato questa idea: "Lungi da me la voglia di innamorarmi della mia idea ma se, tra campionati e coppe si dovesse giungere in autunno inoltrato, la conseguenza sarebbe inevitabile. E poi ditemi: non sarà meglio assistere a partite in notturna durante i mesi di giugno e luglio che non nel freddo e gelo del mese di gennaio? Prendiamo adesso le date del mondiale del Qatar 2022: si svolgerà dal 18 novembre al 18 dicembre e consideriamo inoltre il periodo da dedicare alla preparazione del torneo. La soluzione dei campionati su anno solare è l’unica in grado di contemperare le diverse esigenze".

Per Galliani, quindi, questa emergenza potrà spostare le lancette del calendario per qualche anno, almeno fino al 2022 quando ci sarà il primo Mondiale invernale della storia. E quando poi si vorrà tornare alla normalità, ecco la sua formula per una stagione breve: "La prima idea che mi viene è questa: dividere la Serie A in due gironi da 10 squadre, le prime 8 o le prime 4 classificate si giocano quarti, semifinali e finali per aggiudicarsi lo scudetto e così in 5 mesi si conclude la stagione".