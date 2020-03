Coronavirus, la Spagna schiera l'esercito per i controlli in strada

Anche la Spagna si blinda per l'emergenza Coronavirus: quarantena per tutti ed esercito schierato nelle strade per far rimanere la gente in casa. L'esercito ha iniziato a pattugliare le strade di Madrid e di altre città spagnole nei luoghi dove si possono creare assembramenti come le stazioni di treni e autobus. Lo scrive El Pais online precisando che la prima a scendere in campo e' stata l'Unità militare per le emergenze che è in grado anche di fare la sanificazione dei luoghi se necessario.