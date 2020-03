Coronavirus, Lombardia valuta lo stop di uffici, negozi e trasporti

Sulla propria pagina Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto un messaggio molto chiaro e duro. Che potrebbe aprire le porte a quindici giorni di coprifuoco per la Regione. "E' il tempo della fermezza. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l'abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza".