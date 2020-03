Coronavirus, Macron non indietreggia: confermate le elezioni in Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che le elezioni delle Municipalità, previste per questo weekend, saranno svolte regolarmente, chiedendo però di rispettare le distanze e il protocollo. Sconfessata così la suggestione che potesse essere cancellata per il Coronavirus. Le scuole saranno chiuse da lunedì prossimo e che impiegati e businessman potranno utilizzare lo smart working. In ultimo ha invitato gli anziani over 70 e coloro con basse barriere immunitarie di stare a casa. I trasporti pubblici continueranno a operare.