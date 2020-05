Coronavirus, Maradona in prima linea per la solidarietà: all'asta la maglia del Mondiale '86

Diego Armando Maradona non rappresenta solo un campione del calcio, ma anche all'esterno del rettangolo verde e dopo la sua carriera, il Pibe de Oro si dimostra ancora un fuoriclasse, anche nella solidarietà in questo difficile momento. L'ex Napoli ha messo all'asta la maglia della nazionale del titolo mondiale conquistato nel 1986, per aiutare gli abitanti del barrio Renè Favaloro di Buenos Aires. Divisa resa ancora più speciale dall'autografo di Diego, accompagnato dalla frase "Andremo avanti". L'ex campione argentino è riuscito a raccogliere circa cento chili di cibo e prodotti protettivi per difendersi dal Coronavirus.