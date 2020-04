Coronavirus, mister Guardiola rischia l'isolamento di 14 giorni al ritorno in Inghilterra

Pep Guardiola potrebbe essere costretto ad affrontare 14 giorni di isolamento al suo ritorno in Inghilterra per la ripresa della Premier League. A scriverlo è il tabloid The Times, secondo il quale l'allenatore del Manchester City e almeno otto fra i suoi calciatori sembrano destinati alla consueta quarantena imposta dal Governo britannico a chi rientra dall'estero. Guardiola, nello specifico, è nella sua Catalogna dopo la scomparsa della madre proprio a causa del Coronavirus.