Coronavirus, negli USA riaprono 3 spiagge: nessun rispetto delle restrizioni

In un momento così delicato per l'emergenza globale da Coronavirus fa discutere la scelta di riaprire 3 spiagge negli Stati Uniti: Jacksonville, Neptune Beach e Atlantic Beach. Nonostante le raccomandazioni del Presidente Donald Trump nessuno ha rispettato il distanziamento sociale, né indossato la mascherina, in un weekend dove le temperature erano ben oltre i trenta gradi.