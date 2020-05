Coronavirus nel Regno Unito, gli studiosi: "Con allentamento restrizioni si rischiano oltre 100mila morti"

L'emergenza Coronavirus la fa ancora da padrone in giro per il mondo. Secondo quanto affermato dagli studiosi della London School of Tropical Hygiene, dell'Imperial College London e di altri istituti il Regno Unito rischia un numero altissimo di decessi qualora venissero meno le restrizioni anti-Covid-19: "Oltre 100.000 possibili morti nel Regno Unito, entro la fine del 2020, in caso di allentamento eccessivo e troppo anticipato delle misure anti-Coronavirus".

LO STUDIO - Lo studio è stato mandato ai consulenti scientifici del comitato scelto dal Governo per combattere la pandemia