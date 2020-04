Coronavirus, nel weekend oltre 20 mila denunce per violazioni dei divieti

Sale il conteggio delle persone denunciate nel corso del weekend per essersi spostate senza un valido motivo. In totale, secondo i dati diffusi dal Viminale, si tratta di oltre 20 mila persone: ai 9.284 multati di sabato se ne aggiungono infatti gli 11.022 sanzionati nella giornata di domenica per violazione del divieto di spostamento, oltre a 47 per false dichiarazioni e 25 per violazione della quarantena.