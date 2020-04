Coronavirus, novità sulla maturità: esame orale in classe e non online

Possibili novità sull'esame di Maturità. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore l'obiettivo è quello di far fare agli studenti una prova orale in classe e non online. L'ordinanza del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina è attesa nelle prossime settimane ma la strada sembra essere tracciata: esame ipersemplificato, da svolgere in presenza in classe e non online, possibilmente a partire dal 17 giugno. Probabile poi anche il rientro in aula sia per tutti a settembre.