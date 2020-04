Coronavirus, numeri ancora altissimi in Spagna: quasi 20mila decessi, tasso letalità al 10,5%

In Spagna non si placa la pandemia da coronavirus. Come riporta El Mundo sulla base dei dati diffusi dal Centro di coordinamento delle emergenze sanitarie, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.252 casi, portando il totale a 188.068. Il bilancio dei decessi è di quasi 19.500. Le autorità hanno anche spiegato che il tasso di crescita dei casi resta intorno al 3% e quello di letalità al 10,5%.