Coronavirus, numeri drammatici in Spagna: 832 morti nelle ultime ore

Nuovo drammatico record di vittime per Coronavirus in Spagna, dove nelle ultime ore sono morte 832 persone, con il totale ora salito a 6.690. Secondo l’ultimo bilancio diffuso da El Pais, che cita il ministero della Salute spagnolo, il numero di contagiati è salito a 72.248. I ricoverati sono ora 40.630, di questi 4.575 sono in terapia intensiva e 12.285 sono stati finora dimessi perché guariti. Lo riporta il quotidiano Open.