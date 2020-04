Coronavirus, nuovo drammatico record di decessi negli Usa: 1480 morti in 24 ore

Nuovo record mondiale di decessi per il coronavirus in un giorno per gli Usa, che in 24 ore hanno visto morire 1.480 persone: oltre 7.400 in totale le vittime nel Paese. "Lasceremo la decisione sull’ordine ai cittadini di stare a casa ai singoli governatori di ogni Stato", afferma Trump escludendo un ordine nazionale. Lo si apprende dal Corriere della Sera