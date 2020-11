Coronavirus, Oms cauta sui vaccini: "Non è il momento dell'autocompiacimento"

Le novità in arrivo circa la prossima distribuzione del vaccino anti-Covid è stata accolta con positività anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Questo non è il momento per l'autocompiacimento - ha sottolineato il direttore generale del'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Restiamo cautamente ottimisti sul potenziale che nuovi strumenti inizino ad arrivare nei prossimi mesi”.